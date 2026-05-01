Дете е сред шестимата загинали при израелски удари в Южен Ливан

Шестима души, включително дете, загинаха днес при два израелски удара по село Хабуш в Южен Ливан, предаде Франс прес, като се позова на ливанското Министерство на здравеопазването.

Ведомството отбелязва, че израелската армия е препоръчала евакуация на жителите на въпросното населено място заради планиран обстрел въпреки сключеното примирие с ливанската шиитска групировка "Хизбула", пише БТА.

Според изявление на министерството при ударите са били ранени най-малко осем души, като сред тях също има дете.

Ливанската информационна агенция ННА съобщи на свой ред за "серия от интензивни удари", нанесени "по-малко от час след израелското предупреждение".