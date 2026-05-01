Румънското външно министерство разсекретява дипломатически документи от началото на 90-те години

Министерството на външните работи на Румъния обяви днес, че ще разсекрети над 5000 дипломатически досиета от периода 1990-1992 г. Те включват ключови моменти от историята на страната като първите избори след Революцията от 1989 г., миньорските походи от 1990 г., посещението на бившия крал Михай през 1992 г., както и кореспонденцията с бившия СССР.

По думите на външния министър Оана Цою става въпрос за разсекретяване на голяма серия от дипломатически документи от архивите на министерството, които обхващат първите години от прехода на Румъния. Тя уточни, че тези документи вече нямат статут на държавна тайна от над десетилетие, но досега не са били достъпни за обществеността, предава БТА.

"Разсекретяваме над 5000 дипломатически досиета от първите години на прехода от архива на МВнР. Изборите от май 1990 г., миньорските събития, посещението на крал Михай, кореспонденцията със СССР - всички тези неща излизат от чекмеджетата, където са стояли над 30 години, и ще станат публични", обясни Цою.

Тя отбеляза, че много въпроси са останали без отговор във връзка с миньорските походи и други събития в началото на 90-те години, както и за връзките на Румъния със Запада и със Съветския съюз по това време. "Документите за това как се е позиционирала външната политика на Румъния след 1989 г. принадлежат на историята, на изследователите, на обществото. Не на чекмеджетата в мазето", подчерта министърът.

Цою отбеляза, че става дума за "5376 досиета, пазени в 768 архивни папки, заемащи около 100 линейни метра рафт". "Една зряла демокрация не се страхува от собствената си история. Прави я достъпна за гражданите и я изучава", изтъкна още външният министър.

В интервю за Диджи 24 по тази тема Цою заяви, че смята за изключително важно за Румъния и обществото "да можем да погледнем уроците на този преход". Тя напомни че обществеността вече има достъп до дипломатическите документи отпреди 1989 г. и призова гражданите да използват този достъп чрез Фейсбук страницата, озаглавена "Дипломатически архиви на Министерството на външните работи".

"Румънският народ има право на собствената си история и собствената си памет. Не виждам кой би се страхувал от румънския народ, освен ако в онзи момент не е извършвал предателство по някакъв начин. Право на румънския народ е да има достъп до информациите, които го касаят", подчерта Цою.

В. "Адевърул" напомня, че делото на миньорските събития от 1990 г. беше върнато за втори път към Главна прокуратура вчера, след като Върховният касационен съд установи "нередности в обвинителния акт" и изключи част от доказателствения материал. Решението не е окончателно и може да се обжалва.

На 2 април 2025 г. бившият президент Йон Илиеску (вече покоен), бившият премиер Петре Роман, бившият вицепремиер Джелу-Войкан Войкулеску, бившият ръководител на Румънската разузнавателна служба Вирджил Магуряну и бившият премиерски съветник Адраин Сърбу бяха изпратени на съд по обвинения в престъпления срещу човечеството.

Според прокурорите през юни 1990 г. тогавашното политическо ръководство е прибягнало към репресии при потушаването на граждански протести с помощта на миньори от долината на река Жиу, при което са загинали четирима души, а над хиляда са понесли физически или психически травми или са били незаконно лишени от свобода.