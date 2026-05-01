Тръмп: Току-що приключих разговор с Иран. Не съм доволен

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред представители на медиите, че не е доволен от последното предложение на Иран за разрешаване на конфликта, започнал с американско-израелските удари срещу Ислямската република на 28 февруари тази година, предаде Ройтерс.

Държавният глава на САЩ каза, че "преговоря по телефона" с Техеран, пише БТА.

"Току-що свърших разговор с Иран. Не съм доволен", заяви Тръмп.

Той добави, че вчера е разговарял с номинирания за министър-председател на Ирак Али аз Зайди и му е заявил силната си подкрепа.

Вашингтон се стреми да поддържа близки отношения с Багдад от съображения за сигурност предвид напрежението в региона.