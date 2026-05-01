Работници в Германия протестираха срещу планираното намаление на разходите за здраве и социални услуги

Работници излязоха на улиците в цяла Германия на днешния Международен ден на труда, за да участват в традиционните шествия. Синдикатите протестираха срещу планираните намаления на разходите за здравеопазване и социални услуги, предаде ДПА.

„Ако ни атакуват, ще се защитим", заяви Ясмин Фахими, председател на Германската конфедерация на профсъюзите, по време на най-големия митинг по случай Първи май в Нюрнберг, пише БТА.

Германските синдикати организираха няколкостотин протестни шествия днес под мотото: „Първо нашите работни места, после вашите печалби", отбелязва ДПА.

Основните искания включват запазване на осемчасовия работен ден и сигурни пенсии, както и въвеждане на по-високи данъци за по-заможните хора. Според синдикатите компаниите трябва да получават държавно финансиране само ако инвестират и в Германия. Гарантираните работни места и социалната осигуреност трябва да имат предимство пред интересите на работодателите за печалба, заявиха синдикатите.

Лидери на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - младшият коалиционен партньор на консервативния блок Християндомекратичен/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в правителството на канцлера Фридрих Мерц, държаха речи пред трудещите се в тяхна подкрепа.

Министърът на финансите и вицеканцлер Ларс Клингбайл говори пред събралите се демонстранти в град Бергкамен в Рурския минодобивен басейн, в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Министърката на труда Барбел Бас, която е съпредседател на ГСДП заедно с Клингбайл, изнесе реч в близкия град Дуйсбург - това е нейният избирателен район, смятан за бастион на партията, посочва ДПА.

В момента обаче ГСДП се ползва с много слаба подкрепа и често е критикувана, че не защитава достатъчно работническите права, акцентира агенцията.