Хиляди евакуирани заради горски пожар в Тоскана

Италианските власти са евакуирали около 3500 души в областта Тоскана, докато се опитват да овладеят горски пожар. Той бушува в региона повече от 24 часа.

Над 800 хектара са опустошени от пожара в планините между историческите градове Лука и Пиза. „Засегнати са около 3500 души. Вятърът тласна пламъците по-надолу по склона към селото Ашано", се посочва в изявление на община Сан Джулиано Терме, цитирано от Нова тв.

Три самолета за гасене и един хеликоптер се борят с горския пожар. На мястото има 19 пожарни автомобила, а армията и полицията оказват съдействие при евакуацията, посочват в изявлението. Две спортни зали в района, оборудвани за настаняване на евакуирани, са приютили около 107 души.

Горските пожари са често явление в Италия, но обикновено през летните месеци, които тепърва предстоят, въпреки че сезонът започва по-рано поради повишаващите се температури.