Преместиха спешно Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади от затвора в болница

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади беше спешно преместена от затвора в болница в Северозападен Иран след „катастрофално влошаване" на здравето ѝ, предаде Асошиейтед прес.

Фондация „Наргес Мохамади" заяви, че носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. два пъти е изпаднала в безсъзнание, претърпявайки остра сърдечна криза, пише БТА.

Мохамади е припаднала днес два пъти в затвора в Занджан, в северозападната част на Иран, гласи информацията от фондацията.

Според адвокатите ѝ тя е получила инфаркт в края на март. Когато те я посетили в затвора малко след инцидента, тя е била бледа, отслабнала и се е нуждаела от медицинска сестра, която да ѝ помага да ходи.

Преместването в болницата идва "след 140 дни системно лишаване от медицински грижи" - от ареста ѝ на 12 декември, обяви фондацията на нейно име.