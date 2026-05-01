Зеленски ще се срещне с арменския премиер в понеделник

Министър-председателят на Армения Никол Пашинян каза, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Ереван на 4 май, понеделник, предаде Укринформ, като се позова на информация на EDnews.

Според Пашинян посещението на Зеленски ще бъде по линия на актуалните международни контакти и дипломатически ангажименти на двете страни, пише БТА.

Не се разкриват повече подробности. На 4 май арменската столица ще е домакин на срещата на върха на Европейската политическа общност.

Зеленски и Пашинян се срещнаха за първи път на изданието на този форум в Испания през октомври 2023 година, припомня Укринформ.