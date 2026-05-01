Ройтерс: Тръмп се стреми да окаже по-голям натиск върху Хавана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ за "разширяване на санкциите на САЩ" срещу правителството на Куба, предаде Ройтерс, като се позова на двама служители на Белия дом.

Според източниците на световната агенция американският държавен глава се стреми да "окаже по-голям натиск върху Хавана след свалянето на лидера на Венецуела Николас Мадуро от власт" на 3 януари тази година, пише БТА.

Новите санкции са насочени към хора, организации и фирми, които сътрудничат на репресивния апарат на кубинското правителство или са съучастници в корупция и сериозни нарушения на правата на човека.

Указът предвижда и вторични санкции "за извършване или улесняване на транзакции с лицата, засегнати от ограниченията".

Междувременно Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) съобщи, че кубински имигрант е починал в неин арест в щата Джорджия, като версията за смъртта му е предполагаемо самоубийство, съобщи Ройтерс, като се позова на прессъобщение на службата от днес.

Трийсет и три годишният Дени Адан Гонсалес е бил намерен бездиханен в килията си в центъра за задържане „Стюарт" във вторник и обявен за мъртъв по-малко от час по-късно, съобщи имиграционната агенция на САЩ.

Тръмп настоя за задържането на много повече имигранти в рамките на усилията си за масово депортиране, припомня Ройтерс. Броят на задържаните е нараснал от 40 000, когато Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, до 60 000 на този етап.

От друга страна, само досега през настоящата година смъртните случаи на задържани от американските власти имигранти са 18, обръща внимание Ройтерс.