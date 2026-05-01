"Лийдс" без контузения Илия Груев би 3:1 "Бърнли" ...

Настаниха в болница 31 от активистите от флотилията за Газа

Остров Крит Снимка: Радко Паунов

Тридесет и един души, които са били на борда на плавателните съдове от глобалната хуманитарна флотилия за Газа и които бяха докарани на остров Крит, след прехващане от израелските сили, са настанени в болница в град Сития, предаде Франс прес.

Властите на Крит не посочват какво е състоянието на приетите в болница и каква е тяхната националност, пише БТА.

Общо 176 активисти от флотилията бяха докарани вчера на остров Крит, след като ден по-рано бяха задържани от израелските сили край бреговете на гръцкия остров. След това онези активисти, които не бяха откарани в болница, са били прехвърлени на международното летище в Ираклион, за да бъдат репатрирани към родните им страни.

Пристигането на активистите на острова стана в координация на гръцкото министерство на външните работи, на бреговата охрана, на генералния щаб на гръцките сили и на префектурата на Крит.

Повечето докарани на острова активисти от флотилията са граждани на европейски страни.

