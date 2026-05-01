Инцидент в Гърция: Стълба с журналисти се срути на летище, има ранени

Летище СНИМКА: pixabay

Репортери и фотографи паднаха от няколко метра височина по време на церемония за посрещане на нов самолет

Инцидент беляза официално събитие на летище Араксос в Гърция на 1 май, когато стълба с журналисти се срути. Има ранени, съобщи bTV.

Инцидентът стана по време на организирана церемония за посрещане на самолет. Журналисти и фотографи са се качили на подвижна стълба за качване в самолет, за да снимат по-добре събитието, съобщават гръцките медии.

В един момент конструкцията не е издържала и се е срутила, като хората върху нея са паднали от няколко метра.

По данни от гръцките медии върху стълбата са били около 10-15 души, което вероятно е довело до претоварване.

При падането са ранени трима души - журналистка от Атина, оператор и фоторепортер от Патра. Те са получили травми по крайниците и са откарани в болница с линейки.

Има и други хора с по-леки наранявания, но при тях не се е наложила хоспитализация.

Летище Араксос, което се намира в Западна Гърция, се използва както за военни, така и за граждански полети, включително чартърни туристически линии.

Събитието е било организирано по повод първото кацане на самолет Boeing 737-8 на туристическата компания TUI, който носи името „Patra". Инициативата е част от усилия за популяризиране на региона като туристическа дестинация.

Според първоначалната информация журналистите са били насочени да се качат на стълбата, за да имат по-добра видимост за снимки и видео. Събирането на много хора на едно място обаче е довело до претоварване и последващо срутване на съоръжението.

Инцидентът прекъсва официалната церемония и предизвиква сериозно объркване на място. Очаква се да бъде направена проверка, която да установи точните причини за случилото се.

