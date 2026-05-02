В Европа ще има забавяния в доставките на американско оръжие заради войната в Иран

Вашингтон е предупредил европейските си съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, да очакват сериозни забавяния в доставките на американско оръжие, тъй като войната срещу Иран изчерпва наличните запаси, предаде Ройтерс, като се позова на информация на "Файненшъл таймс".

Ройтерс съобщи миналия месец, че американски официални лица са информирали някои европейски партньори, че част от вече договорените доставки на оръжие вероятно ще бъдат забавени, тъй като войната с Иран продължава да изчерпва оръжейните запаси, предава БТА.