Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат „като пирати“

Президентът Доналд Тръмп заяви, че военноморските сили на САЩ действат „като пирати", подсигурявайки морската блокада на иранските пристанища, наложена от Вашингтон по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс.

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни.

„Поехме контрола над кораба, поехме товара, поехме петрола. Това е много печеливш бизнес", каза Тръмп. „Ние сме като пирати. Донякъде сме като пирати, но не си играем", подчерта той.

Някои от корабите на Техеран са били задържани от САЩ след напускане на ирански пристанища, заедно със санкционирани контейнеровози и ирански танкери в азиатски води.

Иран блокира почти всички кораби, преминаващи през Ормузкия проток, с изключение на собствените си, от началото на войната. Тръмп наложи отделна блокада на иранските пристанища.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Иран отговори с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които има американски бази. Американо-израелските удари по Иран и израелските атаки в Ливан са довели до хиляди жертви и милиони разселени хора, припомня Ройтерс.

Преговорите за сделка между САЩ и Иран са в задънена улица. Иран предаде ново предложение на САЩ чрез пакистански посредници, но Тръмп каза, че не го одобрява.

Същевременно в реч пред републикански представители във Флорида, в която Тръмп засегна много теми, по адрес на Иран той заяви, че няма за разпореди изтегляне на американските сили оттам прибързано и след три години да възникне същият проблем.