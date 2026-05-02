Лиа Каратанчева ще играе за титлата на двойки в Бо...

Папа Лъв XIV назначи бивш бездомен мигрант за епископ в САЩ

Папа Лъв Четиринадесети назначи бивш бездомен мигрант за епископ в САЩ, предаде Франс прес.

В изявление Ватиканът обяви назначението на Евелио Менхивар-Аяла, на 55 години, за епископ на епархията Уелинг-Чарлстън в Западна Вирджиния. Сега той е помощник епископ във Вашингтон.

Менхивар-Аяла е роден в Салвадор през 1990 г., живял е в бедност, избягал е въоръжения конфликт в страната си и е пристигнал в САЩ като незаконен имигрант. На път за САЩ той е бил задържан в Мексико, платил е подкуп и е бил пуснат на свобода, а после е прекосил нелегално границата. През 2004 г. Менхивар-Аяла е ръкоположен за свещеник.

Новината за назначението на епископа идва броени дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папата, след като папата заяви, че думите на Тръмп за унищожение на иранската цивилизация са неприемливи. Лъв Четиринадесети разкритикува и миграционната политика на Тръмп и го призова да се отнася към хората с по-голяма човещина.

Преди да стане папа, Робърт Превост критикуваше миграционните решения на Тръмп. През април 2025 г. в Екс той беше постнал именно текст на Мехивар-Аяла, който изобличаваше политиката на Тръмп за масови експулсирания от САЩ.

Редица ръководители на Американската католическа църква разкритикуваха тази политика неотдавна, особено след смъртта на двама протестиращи срещу федералните имиграционни власти в Минеаполис през януари.

През януари американският кардинал Джоузеф Тобин, който е близък до папата, призова богомолците да упражнят натиск върху народните си избраници, за да не гласуват бюджета на федералните имиграционни власти, предава БТА.

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)