В САЩ предупредиха корабните компании, които плащат такси на Иран за преминаване през Ормузкия проток

Корабните компании, които плащат такси на Иран за преминаване през Ормузкия проток, включително под формата на дарения към организации като Иранското дружество на Червения полумесец, рискуват да станат обект на санкции, предупреди министерството на финансите на САЩ, предаде Ройтерс.

Ормузкият проток е един от най-стратегически важните морски маршрути в света, през който преминават около 20% от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ по море.

Техеран предложи въвеждане на такси за корабите, преминаващи през протока, като част от предложенията за прекратяване на войната с Израел и САЩ.

В съобщението на Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите се посочва, че САЩ са наясно със заплахите на Иран към корабоплаването и исканията за плащания с цел осигуряване на безопасно преминаване през протока.

Предупреждението идва в момент, когато Иран изпрати най-новото си предложение за преговори със САЩ чрез пакистански посредници

Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ заяви, че исканията от страна на Иран към корабните компании може да включват различни форми на плащане, включително в традиционни валути, дигитални активи, компенсаторни механизми, неформални разплащания, като например номинално благотворителни дарения към Иранското дружество на Червения полумесец или сметки на ирански посолства.

Същевременно Пентагонът оценява, че американската блоката на Ормузкия проток е коствала на Иран 4,8 милиарда долара загуби, пише американското издание "Аксиос", цитирана от БТА.