Куба: Новите санкции срещу на САЩ срещу нас са незаконни

Куба определи като „незаконни" и „злоупотребяващи" новите санкции, обявени от САЩ, на фона на силно напрежение между двете страни, предаде Франс прес.

„Правителството на САЩ се тревожи и отговаря с нови едностранни принудителни мерки, които са незаконни и злоупотребяващи, срещу Куба", заяви в Екс кубинският министър на външните работи Бруно Родригес.

Новите санкции са насочени по-специално към чуждестранни банки, които сътрудничат с кубинското правителство. Въведени са и ограничения в областта на имиграцията, предава БТА.