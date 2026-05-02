Бернд Ланге: С действията на Тръмп САЩ показва, че са ненадежден партньор

Планът на Тръмп да наложи мита от 25% върху автомобилите от ЕС е неприемлив и показва, че САЩ са ненадежден партньор, заяви председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге, цитиран от Франс прес и от АНСА.

„Европейският парламент продължава да спазва споразумението, подписано в Шотландия, като работи за финализиране на законодателството. Докато ЕС изпълнява ангажиментите си, американската страна продължава да не ги спазва", подчерта германецът в публикация в Екс, като добави, че „ЕС трябва сега да запази яснота и твърдост", пише БТА.

„От митата върху над 400 продукта от стомана и алуминий до сегашното взимане на прицел на автомобилите – това показва явна ненадеждност" от страна на Вашингтон, отбеляза Ланге, като припомни, че „още в миналото" е имало „подобни произволни действия, включително спрямо партньори".

ЕС изпълнява ангажиментите, заяви на свой ред говорител на Европейската комисия и добави, че ЕС остава напълно ангажирани в подкрепа на предсказуеми и взаимно изгодни трансатлантически отношения, предаде АНСА.

"Ако САЩ предприемат мерки, които не са в съответствие със споразумението, ние си запазваме всички възможности за действие в защита на интересите на ЕС", заяви говорителят относно обявените от Тръмп мита.