Католическата архиепархия на Ню Йорк ще плати 800 млн. долара на 1300 жертви на сексуално насилие

Католическата архиепархия на Ню Йорк се съгласи да изплати 800 милиона долара като част от споразумение с 1300 жертви на сексуално насилие, предаде Ройтерс. Това е едно от най-големите обезщетения по дела срещу духовници в САЩ.

Споразумението отстъпва единствено на договорката за 880 милиона долара, постигната от архиепархията на Лос Анджелис през 2024 г. През последните години Католическата църква изплати милиарди долари в САЩ, след като Ню Йорк и други щати приеха закони, които временно позволиха на жертви на сексуално насилие над деца да завеждат дела за престъпления, извършени в Църквата преди десетилетия.

Джеф Андерсън и Майк Финеган – адвокати, представляващи 300 от жертвите с искове срещу архиепархията – заявиха, че споразумението е голям успех, който ще сложи край на почти шестгодишни съдебни битки с Църквата и нейните застрахователи. Предложеното споразумение трябва да бъде окончателно оформено документално и одобрено от всички пострадали, преди да влезе в сила, уточни Андерсън.

Архиепископ Роналд Хикс заяви в писмо до вярващите вчера, че е „умерен оптимист", че всички ищци ще подкрепят споразумението. Хикс, който зае поста през февруари, посочи, че Църквата е намалила разходите за персонал и оперативни дейности, за да финансира споразумението.

„Това беше болезнен процес – най-вече за жертвите и техните семейства и близки, които в повечето случаи са страдали в продължение на десетилетия", каза Хикс.

Освен плащането от 800 милиона долара, архиепархията се съгласи да предостави документи, свързани с извършители на сексуални престъпления в рамките на Църквата.

„Това далеч не е пълна отговорност, но е стъпка към поемане на отговорност", заяви Андерсън, цитиран от БТА.