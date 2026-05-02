Зеленски обяви реформа на армията на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви реформа на армията, предадоха световните агенции. Тя включва планове за увеличаване на заплатите на военните, укрепване на системата за сключване на договори с тях и разглеждане на поетапно освобождаване на тези, които служат от дълго време, отбелязват Ройтерс, ДПА и Укринформ.

„През юни реформата ще започне и първите резултати трябва да бъдат постигнати още през юли, особено в областта на финансовата подкрепа за войниците, сержантите и командирите на въоръжените сили на Украйна", заяви Зеленски в приложението Телеграм.

„Поставих задача значително да се увеличи финансовата подкрепа", добави Зеленски и допълни, че бойният опит ще има по-голяма тежест при определяне на заплащането на военните.

„Минималното ниво не трябва да бъде по-ниско от 30 000 гривни за позиции в тила. За бойните позиции - то ще е няколко пъти по-високо. За украинските командири, бойни сержанти и офицери ще има достойно и значително увеличено ниво на заплащане", подчерта той.

Според президента специално внимание ще бъде отделено на пехотинците. „Украинският пехотинец, който държи фронтовата линия, трябва да усеща, че държавата наистина го уважава. Разпоредих да бъдат въведени специални договори именно за нашите пехотинци, с възнаграждения в диапазона от 250 000 до 400 000 гривни в зависимост от изпълнението на бойните задачи", подчерта той, цитиран от Укринформ.

Зеленски не обясни как ще бъде финансирано допълнителното увеличение на разходите, посочва ДПА.

През април обаче Европейският съюз одобри пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за Украйна. Според медийни информации Киев вече може да използва тези средства, за да финансира пряко армията, пише БТА.

Пакетът от реформи на украинската армия включва и по-широко използване на срочни договори. Още тази година се очаква наборниците постепенно да могат да напускат военната служба.

В същото време в социалните мрежи продължават ежедневно да се разпространяват видеа на мобилизации, при които се използва сила, отбелязва ДПА. В средата на януари Зеленски възложи на министъра на отбраната Михайло Федоров да прекрати тази практика, която разговорно е известна като „бусификация" – заради това, че мъжете биват качвани в микробуси против волята им. Според медийни публикации голяма част от мобилизираните по този начин мъже дезертират скоро след това. Официални данни за дезертьорството не са публикувани от миналата година.