Зеленски засилва противовъздушната отбрана в големите украински градове

Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в големите украински градове Одеса и Днипро след тежки руски въздушни атаки, предаде ДПА.

„За Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал", каза Зеленски във видеообръщение. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели вече се повишава.

Зеленски добави, че честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана.

Югоизточният индустриален град Днипро през последните дни е подложен на многократни ракетни атаки и атаки с дронове. По-широкият район около черноморското пристанище Одеса редовно е атакуван от руски бойни дронове.

Украйна се защитава срещу руската инвазия вече повече от четири години. Оттогава остарелите съветски системи за противовъздушна отбрана постепенно се заменят с модерно западно оборудване, посочва ДПА, цитирана от БТА.