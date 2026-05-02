Швеция отпразнува 80-годишнината на крал Карл XVI Густав с въздушен парад, но без Симеон и Маргарита

Швеция отпразнува 80-годишнината на крал Карл XVI Густав с въздушен парад и банкет

В чест на най-дълго управлявалият монарх в шведската история имаше богослужение в дворцовия параклис, военен почетен конвой, въздушен парад с осем изтребителя JAS Gripen, 21-оръдеен салют и тържествен вечерен банкет. При слънчево небе и необичайно мека температура многобройни тълпи се събраха около кралския дворец в Стокхолм, а малки деца връчиха цветя на монарха.

На тържествата бяха поканени българският цар Симеон и доня Маргарита, но двамата не можаха да присъстват заради напредналата си възраст, съобщи БГНЕС.

На банкета присъстваха кралски особи от цяла Европа и Тайланд, сред тях крал Харалд, кралица Соня и принц Хокон от Норвегия, крал Рама X и кралица Сутхида от Тайланд, кралица София от Испания и крал Фредерик, кралица Мери, кралица Маргрете и принцеса Бенедикте от Дания.

"Да ви видя всички събрани тук е фантастично", заяви кралят от балкона на двореца.

Роден на 30 април 1946 г., Карл XVI Густав е коронясан на 27-годишна възраст през 1973 г. след смъртта на дядо му Густав VI Адолф - тогава най-младият монарх в света. Ролята му е изцяло церемониална след конституционната реформа от 1974 г.

В скорошно интервю кралят е говорил за тежестта на задълженията:

"Аз съм крал през цялото време. Така трябва да бъде."

Въпреки периодичните скандали монархът се ползва с широка подкрепа - проучване на Ипсос от 2024 г. показа, че 66 процента от шведите искат да се запази монархията. Същевременно 42% смятат, че е дошло времето за абдикация в полза на 48-годишната му дъщеря, престолонаследницата принцеса Виктория, срещу 38%, застъпващи се за това той да остане. Кралят е заявил, че ще продължи "докато имам сили".

Карл XVI Густав е европейският монарх с най-дълго управление след абдикацията на братовчедка му, кралица Маргрете от Дания, през 2024 г.