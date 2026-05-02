Стармър: Отварянето на Ормузкия проток не значи автоматично връщане на нормалността

Икономическата обстановка във Великобритания "няма да се нормализира" автоматично дори и Ормузкият проток да бъде отворен, предупреди британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Той настоя, че за в бъдеще страната му трябва да "вземе друг курс", а не да се връща към досегашното статукво, установило се след сътресенията от световната финансова криза през 2008 г. и ковид пандемията, с което опита да даде сигнал на избирателите, че разбира тревогите им.

Стармър отправи предупреждението в интервю за Радио ББС 4 в отговор на въпрос за икономическите последици от американско-израелската война с Иран.

Още от самото начало на въоръжения конфликт Техеран блокира корабоплаването в Ормузкия проток и в резултат САЩ наложиха контраблокада на танкерите, влизащи и излизащи от пристанищата на Ислямската република.

Кризата със стратегическия морски път, по който преминават една пета от световните доставки на петрол, предизвика икономически смутове по целия свят.

Пред ББС Стармър посочи: "Моето категорично разбиране е, че много избиратели в страната са недоволни, че не виждат промяната, която искат да видят. През по-голямата част от последните 20 години на практика бяхме в застой. И ще Ви кажа защо смятам така. Това е така, защото след всяка криза, през която преминавахме през тези години, без значение дали става дума за краха от 2008 г., Брекзит или ковид, всяко правителство, което управляваше, се стремеше, ако може веднага да се върне старото положение.

Но старото положение вече не работеше. И затова не можем да си позволим да правим това отново и отново. За да излезем от сегашната криза, ни е нужен друг курс."

Помолен да коментира дали не подготвя общественото мнение за рязко повишение на инфлацията, правейки подобни паралели между иранската петролна криза и минали глобални събития, Стармър отговори: "Да, точно това правя. И причината е, че имаме война на два фронта.

Според мен е очевидно, че трябва да съберем страни, които да отворят Ормузкия проток. И тъкмо това правя в коалицията, която оглавявам заедно с президента Макрон. През последните седмици работим усилено в тази посока. Трябва да отворим протока час по-скоро. Но дори и това да се случи, не искам никой да си мисли, че отварянето на Ормузкия проток, значи автоматично връщане към нормалността. Няма да е толкова просто."

Той добави: "И тук идва и войната в Украйна. Всички показатели сочат, че светът ще става все по-несигурно, а не по-сигурно място".

Ако искаме да скъсаме със статуквото, трябва да направим Великобритания "по устойчива", отбеляза премиерът и посочи намерението си за по-тясно сближение с Европа и преход към зелената енергия.

На този фон иранската държавна агенция ИРНА съобщи, че Техеран е предал на САЩ чрез посредниците в Пакистан поредното си предложение за преговори.

Американският президент Доналд Тръмп впоследствие каза, че "не е доволен" от предложението, но не даде повече подробности, предава БТА.