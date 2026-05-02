На 30 април китайският външен министър Уан И изпрати съболезнователна телеграма до индонезийския си колега Сугионо по повод влаковата катастрофа в провинция Запада Ява, съобщи Китайската медийна група. В нея той заявява, че е дълбоко потресен от новината за катастрофата, довела до многобройни човешки жертви, изразява съболезнования за загиналите и отправя съчувствие към семействата на жертвите и към пострадалите.
КМГ: Уан И изрази съболезнования за жертвите при влаковата катастрофа в Индонезия
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.