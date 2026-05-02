Президентът на Сиера Леоне Джулиус Биo пред КМГ: Китай е надежден партньор за развитие и мир

КМГ

880
Снимка: Китайска медийна група

Неотдавна президентът на Сиера Леоне Джулиус Маада Био прие интервю за Китайската медийна група, в което определи Пекин като „надежден партньор, отношенията с когото се основават на стабилна основа и се развиват с бързи темпове, като ключовият им стълб е взаимното уважение".

Той подчерта, че въвеждането от Китай на нулеви мита за 53-те африкански държави, с които поддържа дипломатически отношения, допринася активно за глобалното развитие. По думите му, предоставянето на безмитен достъп до китайския пазар е израз на тези отношения – стига стандартите да са изпълнени, достъпът до този огромен пазар е възможен. Президентът подчерта, че развитието и приятелството не си противоречат, а съвместният напредък допринася за по-мирен свят.

Био каза също, че страната му твърдо се придържа към принципа за „един Китай" и вярва, че това е правилният начин за решаване на тайванския въпрос, като подчерта, че Тайван е част от Китай и че въпросът е вътрешен въпрос на страната.

По отношение на международната обстановка президентът на Сиера Леоне отбеляза, че независимо от предизвикателствата, съвременният свят продължава да функционира в рамките на многостранния подход.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

