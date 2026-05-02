КМГ: Unitree Robotics отвори първия си магазин в П...

КМГ: „Еърбъс" спечели нова поръчка от Китай за 137 самолета A320neo

Снимка: Китайска медийна група

„Еърбъс" подписа нова значителна поръчка с Южнокитайските (China Southern Airlines) и Сямънските авионилии (Xiamen Airlines), които ще закупят 137 самолета A320neo на обща стойност 21,4 милиарда долара, съобщи Китайската медийна група. Това е част от поредната вълна от големи поръчки на „Еърбъс" от китайски авиокомпании, като по-рано тази година Източнокитайските авиолинии (China Eastern Airlines) обявиха покупката на 101 самолета от същия модел.

Общата стойност на тези сделки, включващи над 350 самолета, е близо 55 милиарда долара, а доставките ще се извършват между 2028 и 2032 г. Тези поръчки са част от стратегическото усилие на китайските авиокомпании да подготвят капацитет за очакваното бъдещо нарастване на търсенето на авиационни услуги в страната.

За „Еърбъс", поръчките подчертават важността на Китай не само като ключов пазар, но и като стратегически производствен хъб. Китай е най-големият пазар за европейската компания, като делът ѝ на него нарасна от 20% през 2008 г. до над 50% днес. Поръчките също така ще подкрепят производствените мощности на „Еърбъс" в Тиендзин, където са разположени две от линиите за сглобяване на самолетите A320.

С нарастващото търсене на авиационни услуги в Китай, „Еърбъс" прогнозира, че пътническият трафик в страната ще расте със среден годишен темп от 5,3% през следващите 20 години.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)