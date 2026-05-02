КМГ: Пекин разкритикува новите рестрикции на Федералната комисия по комуникации на САЩ срещу китайските технологии

Китай изрази категорично несъгласие с последната рестриктивна инициатива на Федералната комисия по комуникации на САЩ, насочена към компании и продукти от други държави, включително китайски, и заяви, че ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на своите фирми, съобщи в петък говорител на Министерството на търговията.

Според информация на агенция „Ройтерс", предложението на федералната комисия цели да забрани на китайски лаборатории да тестват електронни устройства като смартфони, камери и компютри, предназначени за употреба в САЩ. Към момента около 75% от всички електронни устройства в САЩ се тестват в Китай, съобщи Китайската медийна група. В отделно гласуване, комисията също така напредва с предложение да забрани на китайски телекомуникационни компании да оперират центрове за данни в САЩ и да забрани потенциално свързването им с компании от т.нар. „списък с национална сигурност".

Говорителят на китайското Търговско министерство заяви, че федералната комисия е изоставила принципа на технологична неутралност и е разширила понятието за национална сигурност. Без фактическа основа, тя многократно е въвеждала рестриктивни мерки и е прилагала дискриминационен подход към предприятия и продукти от други държави, включително Китай, като сериозно уврежда интересите на Пекин и други търговски партньори.

„Тези мерки подкопават трудно достигнатата стабилност на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ и са в разрез с постигнатия консенсус. Те ще навредят и на интересите на индустриите и потребителите в САЩ, и ще засегнат сигурността на американските вериги за доставки", каза той, като призова Вашингтон „да се вслуша в исканията на бизнеса, да уважава пазарните принципи, да спре неправомерните действия и да оттегли съответните мерки".

„Ако САЩ продължат да следват своя път, Китай ще предприеме необходимите мерки за категорична защита на законните права и интереси на своите предприятия", добави той.