Германски министър: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за отбраната си

Борис Писториус КАДЪР: Екс/@PistoriusBoris

Европейците трябва да поемат по-голяма отговорност за сигурността си, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, коментирайки намерението на САЩ да изтеглят 5000 от войниците си, разположени във Федералната република, предаде Ройтерс.

"Германия е на прав път" в това отношение, посочи Писториус и отбеляза, че са взети мерки за увеличаване на личния състав на Бундесвера, улесняване и ускоряване на обществените поръчки за придобиване на отбранителна техника и за строежа на инфраструктура.

"Можеше да се предположи, че САЩ ще изтеглят част от своите сили от Европа, включително и от Германия", допълни той, цитиран от БТА.

