Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е приета в болница след сърдечна криза

Осъдената иранска Нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е постъпила по спешност в болница със „сърдечна криза", предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от носещата името ѝ фондация, управлявана от нейното семейство.

Секретарят на Норвежкия Нобелов комитет, който присъди наградата на Мохамади за 2023 г., по-рано тази седмица изрази загриженост, че състоянието на иранската правозащитничка се влошава, след като е претърпяла сърдечен удар в затвора.

Мохамади, на около 50 години, спечели наградата по време на престоя си в затвора, заради кампанията си за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран.

Активистката „беше спешно преместена в болница в град Занджан днес след катастрофално влошаване на здравето ѝ, включително два случая на пълна загуба на съзнание и остра сърдечна криза", се казва в изявление на фондация „Наргес Мохамади", публикувано днес на уебсайта ѝ.

Ройтерс засега не може да потвърди изнесената в изявлението информация. В съобщениеото се допълва, че прехвърлянето ѝ в болница е „отчаяна мярка в последния момент", която може да е твърде закъсняла.

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран. Нобеловият комитет по това време призова Техеран да я освободи незабавно.

Тя беше арестувана през декември, след като осъди смъртта на адвокат Хосроу Аликорди, като според прокуратурата по време на възпоменателната церемония за него е призовала присъстващите „да скандират непристойни лозунги" и „да нарушават обществения ред".

Според едноименната фондация вчера сутринта Мохамади е припаднала след дни наред с опасно високо кръвно налягане и силно гадене, като е преместена в затворническия лазарет за спешни интравенозни вливания, предава БТА.

Според семейството ѝ тя е изправена пред „пряка" заплаха за правото си на живот. „Призоваваме всички обвинения да бъдат незабавно свалени и всички присъди, наложени за нейната мирна дейност в областта на правата на човека, да бъдат безусловно отменени", допълни то.