НАТО започна разговори със САЩ около намаляването на военното им присъствие в Германия

НАТО работи със САЩ за изясняване на подробностите около планираното намаляване на американското военно присъствие в Германия, съобщи говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс.

"Работим със САЩ за изясняване на детайлите около решението им относно военното им присъствие в Германия. Тази промяна изважда на преден план нуждата Европа да влага повече средства в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за колективната сигурност – вече виждаме напредък, откакто на миналогодишната среща на високо равнище на НАТО в Хага съюзниците се съгласиха да отделят за това перо 5% от брутния си вътрешен продукт", написа Харт в Екс. "Оставаме уверени в способността си да допринасяме за нашия възпиращ потенциал и отбрана на фона на продължаващия завой към по-силна Европа в по-силен алианс НАТО", допълни тя.

По-рано Пентагонът съобщи, че ще съкрати военното си присъствие в Германия с 5000 души.

Германският министър на отбраната Борис Писториус коментира, че решението е било очаквано и че страната му така или иначе е започнала да предприема мерки за укрепване на отбраната си. Той също изрази становище, че решението на Вашингтон е поредното доказателство, че Европа трябва да се ангажира по-силно с гарантирането на сигурността си, предава БТА.