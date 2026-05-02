ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Великобритания: Протестиращите не тря...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22773850 www.24chasa.bg

НАТО започна разговори със САЩ около намаляването на военното им присъствие в Германия

НАТО

НАТО работи със САЩ за изясняване на подробностите около планираното намаляване на американското военно присъствие в Германия, съобщи говорителката на алианса Алисън Харт, цитирана от Ройтерс.

"Работим със САЩ за изясняване на детайлите около решението им относно военното им присъствие в Германия. Тази промяна изважда на преден план нуждата Европа да влага повече средства в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за колективната сигурност – вече виждаме напредък, откакто на миналогодишната среща на високо равнище на НАТО в Хага съюзниците се съгласиха да отделят за това перо 5% от брутния си вътрешен продукт", написа Харт в Екс. "Оставаме уверени в способността си да допринасяме за нашия възпиращ потенциал и отбрана на фона на продължаващия завой към по-силна Европа в по-силен алианс НАТО", допълни тя.

По-рано Пентагонът съобщи, че ще съкрати военното си присъствие в Германия с 5000 души.

Германският министър на отбраната Борис Писториус коментира, че решението е било очаквано и че страната му така или иначе е започнала да предприема мерки за укрепване на отбраната си. Той също изрази становище, че решението на Вашингтон е поредното доказателство, че Европа трябва да се ангажира по-силно с гарантирането на сигурността си, предава  БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

