Черна гора ще го изнася излишъка от местното мляко в съседните страни

Черногорското правителство ще изкупува всички излишъци от мляко от местните производители от понеделник, съобщи днес премиерът Милойко Спаич, предаде МИНА.

„Проблемът на нашите земеделци е решен – от понеделник започва изкупуването на всички излишъци от мляко", написа Спаич в социалната мрежа Екс.

Той допълни, че е постигнато споразумение с търговските вериги, с което се осигурява постоянно изкупуване и сигурност за производителите.

„Споразумението с търговските вериги гарантира сигурност за производителите и безпроблемно продължаване на изкупуването", каза Спаич.

Очаква се част от тези излишъци от мляко да бъдат изнасяни в региона. Опозиционната Партия за европейски напредък заяви, че споразумението за износ на излишното мляко в съседни страни ще има последици за вътрешния пазар, производителите, държавния бюджет и крайните потребители, информира черногорската национална телевизия РТЦГ.

„Вместо да създава допълнителна стойност чрез местната индустрия (производство на сирена, кисело мляко и други млечни продукти), Черна гора през XXI век и на прага на присъединяване към Европейския съюз, остава на нивото на износител на суровини, докато едновременно се сблъсква с внос на готови продукти на все по-високи цени. Този модел пряко влияе върху инфлацията. Износът намалява предлагането на вътрешния пазар, което неизбежно води до покачване на цените на млякото и млечните продукти. В същото време вносът на готови продукти означава допълнителни разходи – транспорт, надценки, мита и данъци – което още повече натоварва крайния потребител", се казва в съобщението, цитирано от БТА.