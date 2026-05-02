САЩ предупредиха Европа да очаква значителни забавяния на доставките на ракети
Съобщението е изпратено до Великобритания, Полша, Литва и Естония.
Тези държави купуват американско оръжие и го доставят в Украйна.
Пентагонът предупреждава за забавяния на няколко ракетни системи, заради опасения дали запасите са достатъчни, информира NOVA. В Иран бяха използвани толкова много, че не е ясно дали разполагат с оръжия, за да спрат Китай в евентуален конфликт за Тайван.
Забавянето на доставките включва ракети за установките "Хаймарс" и "Насамс", които Украйна използва във войната.