САЩ предупредиха Европа да очаква значителни забавяния на доставките на ракети

Съобщението е изпратено до Великобритания, Полша, Литва и Естония.

Тези държави купуват американско оръжие и го доставят в Украйна.

Пентагонът предупреждава за забавяния на няколко ракетни системи, заради опасения дали запасите са достатъчни, информира NOVA. В Иран бяха използвани толкова много, че не е ясно дали разполагат с оръжия, за да спрат Китай в евентуален конфликт за Тайван.

Забавянето на доставките включва ракети за установките "Хаймарс" и "Насамс", които Украйна използва във войната.