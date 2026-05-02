Ултрамаротонец преплува рекордните 55 км в пълна с крокодили река

Ултрамаратонец преплува рекордните 55 км в пълна с крокодили австралийска река.

Анди Доналдсън завършва пътешествието в река Орд в Западна Австралия за по-малко от 12 часа. Той и екипът му са били наясно с опасностите, които предстоят. Напомнил им го е и огромен 2,5-метров сладководен крокодил, чакащ на стартовата рампа, пише "Гардиън".

Доналдсън, британско-австралийски ултрамаратонски плувец, се е канил да се впусне в 55-километровото предизвикателство от езерото Аргайл до Кунунура в Източен Кимбърли, надявайки се да стане първият човек, завършил изтощителното плуване за издръжливост.

Към трудността се добавя и фактът, че река Орд в отдалечена Западна Австралия е добре известна със своите влечугоподобни обитатели. Популацията на сладководните крокодили наброява 5500 – по един крокодил на всеки 10 метра от плуването му.

„Беше просто вълшебно", казва Доналдсън.

За щастие на 35-годишния плувец, сладководните крокодили са по-малки и по-плахи от своите соленоводни събратя – най-големите влечуги в света – и е малко вероятно да се приближат до хора.

Екипът на Доналдсън е направил проучването си предварително и той никога не се е чувствал застрашен от дивата природа около него, която включва също орли, рибарски скопи, котки, корморани, дартери, костенурки и големи сомове.

„Беше малко изнервящо да плувам в открити води", каза Доналдсън. „Винаги има риск от дивата природа. Но в същото време хората използват тази река всеки ден за развлечение.

„Казват, че „страхът е широк една миля и дълбок един инч" – възприеманият страх е много по-голям, отколкото всъщност се оказва.

„Винаги има лек прилив на адреналин, ако видите нещо, когато сте там, или ако докоснете някаква морска трева или нещо подобно, но всъщност не видях нищо по време на плуването. Беше до голяма степен плуване по правилата.

„Както винаги, безопасността е на първо място. Не се излагаме умишлено на опасност. Ако има нещо, което изглежда заплашително, спираме, защото искаме да бъдем умни и искаме да използваме тези предизвикателства, за да споделяме положителни послания, а не негативизъм и страх."

Британско-австралийски атлет преплува 55 км в пълната с крокодили река Орд в Западна Австралия, за да постави световен рекорд – видео

След като успешно премина трасето и финишира пред стотици хора, наредени по бреговете на реката в Кунунура, той постигна рекордно време от 11 часа и 51 минути, подобрявайки резултата, поставен от Симон Блейзър, която беше първият човек, завършил плуването с време от 16 часа и 13 минути през 2024 г. – и беше част от екипа за поддръжка на Доналдсън във вторник.

Доналдсън каза, че е „на луната", че е завършил плуването.

„Беше просто магическо – плуване през тези древни клисури, червените скали, изгревът беше просто впечатляващ там", каза той.

„Имах възможността да плувам на невероятни места по целия свят, като Хавай, Гърция и Хърватия. Но бих казал без съмнение, че това е най-доброто плуване, което някога съм правил. Това е най-красивото място за плуване, което някога съм преживявал. Беше просто невероятно."

Започвайки по тъмно в 5:38 ч. сутринта, Доналдсън успя да наложи добро темпо в ранните часове на плуването си, докато палещото слънце над Кимбърли не покачи живака до 34°C и не накара помощните лодки да се опитат да му осигурят сянка.

Липсата на сол – и следователно намалената плаваемост – в сладководните води допълнително усложнила нещата.

„Особено когато започнете да се уморявате, бедрата ви увисват и позицията на тялото ви не е толкова добра, така че се чувствате сякаш влачите краката си много повече", каза той.

Неочакван насрещен вятър и участък от „мъртва вода" – където няма течение – направиха нещата още по-трудни, но с подкрепата на големия си екип той стигна до плажа Swim Beach, на 6 км от градчето Кунунура, до 17:29 ч.

Анди Доналдсън плува в река Орд до помощния си каяк и лодка

Плувното предизвикателство „От язовир до язовир" на Доналдсън добавя още един рекорд към името му. Снимка: Бен Броуди

Докато се приближаваше към финалната линия, местните плувци присъединиха се към него във водата за последните 200 метра.

„Тези предизвикателства никога не се постигат сами", каза той. „Винаги имате шкипер, гребец и треньор във водата, хора, които познават добре речните системи, така че сте в сигурни ръце, можете да се ориентирате в тези трудни участъци.

„Екипът, енергията и насърчението ви вдигат, когато започнете да се колебаете."