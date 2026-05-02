Турската полиция арестува близо 200 след операция срещу организираната престъпност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските сили за сигурност са арестували общо 198 души при операции срещу шестнадесет различни престъпни групировки в 16 окръга на страната, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер". Операциите са извършени в градовете Ерзурум, Сакария, Айдън, Кайсери, Адана, Мугла, Ескишехир, Битлис, Кахраманмараш, Маниса, Балъкесир, Тунджели, Текирдаг, Синоп, Гиресун и Агръ.

Операциите са проведени в координация с отделите за борба с контрабандата и организираната престъпност (KOM) към Главното командване на жандармерията и Генералната дирекция за борба срещу киберпрестъпността, в сътрудничество с главните прокуратури и Комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK), се посочва в изявление на турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от телевизията.

Със съдебно решение на 105 души е била наложена мярка „задържане под стража". На останалите 75 души е наложена мярка „съдебен контрол" до съдебния процес.

В резултат на техническо и физическо наблюдение от силите за сигурност е установено, че част от групите са измамили множество граждани в Ерзурум, Сакария, Айдън, Кайсери и Гиресун с обещания за „инвестиционни консултации" чрез социалните мрежи. Други са се опитали да получат незаконни финансови облаги от бизнесмени и фирми в Адана и Мугла чрез принуда и заплахи.

Няколко групи са организирали нелегален трафик на наркотици от окръзите Кахраманмараш и Агръ в Източна Турция към Текирдаг в Западна Турция.

Престъпните групи в черноморския регион Синоп са управлявали незаконни сайтове за залагания и са улеснявали парични преводи.

Групи, действащи в окръг Тунджели, са извършвали фалшифициране на официални документи.

В Маниса са се занимавали с контрабанда на оръжие, а в Балъкесир, Ескишехир и Битлис са практикували незаконно лихварство, налагайки високи лихвени проценти.

С решение на съдебните органи са били блокирани над 1000 банкови сметки, конфискувани са 24 имота и 16 превозни средства. При обиските на адресите на задържаните лица са иззети множество цифрови материали, документи, различни суми парични средства и наркотични вещества, се посочва в съобщението, пише БТА.