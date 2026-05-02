ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22773998 www.24chasa.bg

Китай отчете нов рекорден брой на жп пътниците

336
Първият влак тръгна на 18 август 2020 г. Снимка: КМГ

Железопътната мрежа на Китай е превозила 24,8 милиона пътници на 1 май, поставяйки нов дневен рекорд, според данни на Китайската държавна железопътна група, цитирани от Ройтерс.

Очаква се днес националната железопътна система да превози 19,7 милиона пътници, посочва официалната информационна агенция "Синхуа", цитирана от БТА.

По някои линии е трябвало да бъдат добавени нови влакове, които да поемат пътниците по време на празника, съобщи "Синхуа".

По линията до Чжънчжоу, Централен Китай, са пуснати допълнително 140 пътнически влака, а по линията до Чънду – 184, съобщи "Синхуа".

Туристическият пазар в Китай е светъл лъч в вътрешното търсене, който дава тласък на националната икономика, изпитваща натиск от слабото потребление и продължителния спад на пазара на недвижими имоти, предава БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

