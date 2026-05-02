Премиерът на Великобритания: Протестиращите не трябва да допускат скандиранията „Глобализирайте Интифадата"

Британският премиер Киър Стармър заяви, че протестиращите имат отговорност да разобличат онези, които скандират „Глобализирайте Интифадата" по време на маршовете за Газа, които се провеждат в страната на фона на опасенията във връзка с нарастващата заплаха за британските евреи след нападението с нож в лондонско предградие, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Премиерът също така призова към „по-категорични действия" срещу хората, използващи определени фрази по време на демонстрациите, но не се съгласи с призивите за забраната им, пише още БТА.

Той отправи призива на фона на многократни предупреждения от властите за „тревожно увеличение" на антисемитските инциденти в цялата страна след нападението с нож по-рано през седмицата в лондонското предградие Голдърс Грийн, при което бяха ранени двама души.

След инцидента нивото на терористична заплаха във Великобритания беше повишено на „сериозно" от Съвместния център за анализ на тероризма, което означава, че терористична атака е „много вероятна".

„Ще защитавам много силно правото на мирен протест и свободата на словото. Защитавал съм тези принципи през целия си живот и ще продължа да го правя. Но ако сте на марш или протест, където хората скандират „Глобализирайте Интифадата", трябва да се спрете и да се запитате защо сте на марш, където скандирането е това? Наистина мисля, че е време хората просто да се запитат", заяви той в ефира на радио Би Би Си 4.

„Разбира се, не казвам, че няма много силни легитимни възгледи за Близкия изток, за Газа. Всички имаме дълбоки опасения по този въпрос. Това правителство призна Палестина едва миналата година. Така че, разбира се, има важни въпроси", заяви премиерът.

Стармър същевременно уточни, че не е за забраната на маршовете като цяло, а вместо това предложи „реакция на цялото общество", за да се привлече вниманието към антисемитизма.

В четвъртък премиерът намекна, че е за преследването на онези, които използват фразата „Глобализирайте Интифадата", която критиците смятат за призив за използване на насилие срещу израелци и евреи в по-широк смисъл.