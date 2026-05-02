Гърбатият кит Тими, заседнал край германското крайбрежие, бе освободен в Северно море

Гърбатият кит, наречен от медиите „Тими", който от седмици беше заседнал край германското крайбрежие, беше освободен, съобщи екипът, стоящ зад инициативата и отговорен за операцията, пише ДПА, цитирана от БТА.

Гърбатият кит, спасен от плитък залив в Балтийско море, край остров Поел, беше освободен в Северно море, напускайки баржата около 7:00 ч. сутринта по Гринуич, каза членът на екипа Йенс Шварк.

Конвоят беше в Скагерак тази сутрин, проливът между източното крайбрежие на Норвегия и западната част на Швеция, водещ към Северно море.

Китът прекара седмици, заклещен в плитките води, преди доброволци да го прехвърлят на баржа, пълна с вода, във вторник.

Преди това изпитание 12-метровият, 12-тонен кит беше засядал многократно край германското крайбрежие на Балтийско море, преди да се заклещи в залива Висмар. След като властите се провалиха с няколко опита за спасяване, частна инициатива, подкрепена от милионери, се намеси, за да организира усилията за освобождаване на кита, въпреки опасенията на екологични организации и експерти по морска фауна, че това може да причини „още болка на животното".

Спасителите се надяват, че китът ще успее да преплува дълбоките води на Северно море и да се върне в естествената си среда в Атлантическия океан.

Баржата е откарала кита до място, известно като „входа" към Северно море, и е премахнала мрежата-бариера в задната част на баржата в петък следобед. Въпреки това отваряне обаче китът е останал в баржата в продължение на часове.

Макар екипът да заяви, че китът е снабден с GPS предавател, за да може да бъде проследяван, не е ясно дали той работи и дали предавателят излъчва данни. Мъжкият кит на възраст между 4 и 6 години беше забелязан за първи път в Балтийско море в началото на март. След като той многократно засядаше, предприемачи финансираха спасителната баржа, която беше докарана с влекач в северната част на Дания.

Въпреки това, някои специалисти по дивата природа се опасяват, че Тими е сериозно дезориентиран, като се страхуват, че той може да е ранен или умиращ.

Не е ясно дали Тими все още може да плува и да се гмурка нормално, според германския изследовател на китовете и морски биолог Фабиан Ритер. Не е ясно също дали той може да се храни заради фрагменти от мрежа, открити в устата му.

Организацията за защита на животните Whale and Dolphin Conservation (WDC) заяви: „Можем да говорим за спасяване едва когато китът се върне в Северния Атлантик и оцелее там в дългосрочен план; кожата му се възстанови напълно; той отново се храни самостоятелно и напълнява; и се държи естествено."

WDC и Международната комисия по китоловство (IWC) се съмняват, че Тими ще успее да оцелее в дългосрочен план, макар че ако предавателят не работи, това ще остане неясно и китът може да загине в следващите дни или седмици.

Датските власти заявиха пред ДПА в петък, че няма да предприемат спасителна акция, ако китът отново се озове на брега.

Датското министерство на околната среда отбеляза, че изхвърлянето на морски бозайници на брега е „естествено явление" и като цяло китовете „не трябва да бъдат спасявани или обезпокоявани от човешка намеса".

Организации за защита на животните, изследователи на китове и институции, включително Германският морски музей, поддържат оценката си, че китът се нуждае от почивка.