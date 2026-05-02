Виетнам и Япония искат да задълбочат партньорството си върху енергетиката и полезните изкопаеми

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви по време на днешната си среща със своя виетнамски колега Ле Мин Хунг, че Токио ще укрепи двустранните си връзки с Ханой, като сътрудничеството в сферата на енергетиката и редките земни елементи са поставени на преден план, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Такаичи обявява това на фона на спад в новите японски инвестиции във Виетнам от 75% на годишна база, макар и двустранната търговия да отбелязва ръст от 12,3 на сто.

Двамата лидери обсъдиха и начините за задълбочаване на установеното през 2023 г. Всеобхватно стратегическо партньорство, фокусирайки се върху енергетиката, критично важните ресурси, изкуствения интелект, полупроводниците и усвояването на космоса.

„Двете страни посочиха икономическата сигурност като нова приоритетна сфера за двустранно сътрудничество. По отношение на критично важните минерали и двете страни се разбраха да засилят координацията, за да осигурят стабилни доставки и да подкрепят логистичните вериги", заяви Такаичи.

Япония остава един от най-значителните чуждестранни инвеститори във Виетнам, като много японски компании поддържат големи производствени обекти в страната.

Виетнам се стреми към подкрепа от Япония и други страни за доставки на петрол, тъй като конфликтът в Близкия изток води до покачване на цените и нарушава веригите за доставки.

Премиерът Хунг заяви на свой ред, че в рамките на инициативата „Енергия Азия" на стойност 10 млрд. долара в подкрепа на енергийната самостоятелност на азиатските страни, Япония ще съдейства за организирането на доставките на суров петрол за рафинерията и нефтохимическия комплекс „Нги Сон" във Виетнам.

Очаква се Такаичи по-късно днес да се срещне с партийния секретар на Виетнам и президент То Лам и да произнесе програмна реч, в която да подчертае автономността и устойчивостта на регионалните държави, предава БТА.