Най-дългото слънчево затъмнение на века наближава - денят ще стане нощ за повече от 6 минути

Най-дългото пълно слънчево затъмнение на века наближава, като слънцето ще изчезне за повече от шест минути. Милиони ще го видят, но само един регион ще има перфектно небе.

В една знойна августовска сутрин Слънцето просто ще изчезне, пише dailygalaxy.com.

През тесен коридор от Гибралтарския проток до Арабския полуостров Луната ще се плъзне в позиция и ще затъмни слънчевия диск, превръщайки пладне в дълбок здрач. За всеки, който се намира в този път, ще се случи най-значимото затъмнение на века.

Събитието е пълното слънчево затъмнение на 2 август 2027 г. и НАСА потвърди, че е най-дългото подобно затъмнение на 21-ви век. Изчисленията, публикувани от Центъра за космически полети „Годард" на агенцията, определят максималната пълнота на 6 минути и 23 секунди. Никое друго пълно слънчево затъмнение през този век не достига тази граница.

Последният път, когато наземни наблюдатели са преживели толкова дълго пълнота на слънчевото затъмнение, е бил през 1991 г. Данните на НАСА поставят следващата сравнима възможност през 2114 г., така че затъмнението през 2027 г. се намира на рядка пресечна точка на небесното време и географския обхват.

Механизмът, който движи удължената продължителност, е ясен. Луната ще бъде близо до перигея, най-близкото ѝ приближение до Земята, изглеждайки достатъчно голяма, за да покрие Слънцето напълно за необичайно дълъг период. Междувременно точката на най-голямо затъмнение попада в регион, където Слънцето виси почти над главата, което добавя ценни секунди към разгръщането на сянката по повърхността.

Този регион е Северна Африка. Централната линия преминава през Южна Испания, Северно Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да премине в Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността се увеличава от запад на изток. Тарифа, на южния край на Испания, получава 4 минути и 39 секунди. Танжер, точно от другата страна на пролива, вижда 4 минути и 50 секунди. До Бенгази, Либия, пълнотата на затъмнението достига 6 минути и 7 секунди. Луксор, Египет, регистрира 6 минути и 19 секунди. По крайбрежието на Червено море цифрата достига 6 минути и 20 секунди, малко под теоретичния максимум.

Продължителността е само част от привлекателността. Другият фактор, е метеорологията. Август в Северна Африка носи брутална жега, но също така осигурява практически безоблачно небе по зоната на най-дългата пълнота на слънчевите затъмнения.

Джей Андерсън, канадски метеоролог, който изготвя анализи на климата за затъмнения за Eclipsophile, каза пред Space.com, че Източна Либия и Западен Египет „нямат шанс за облак". В Луксор, каза той, средната облачност през август е 0,7 процента. Най-лошото, с което наблюдателите вероятно ще се сблъскат, са тънки перести облака, яхнали струйното течение.

Прахът, а не облаците, може да е истинският проблем с видимостта. Андерсън обаче отбеляза компенсиращ ефект. Същият сух пустинен въздух, който повишава обедните температури до 43 градуса по Целзий, ще реагира бързо, когато слънчевата светлина спре. „Температурата вероятно ще падне като камък, когато се случи затъмнението", каза той.

Тази яснота не е еднаква по целия път. Около Гибралтарския проток, където са концентрирани круизните кораби и туроператорите, средната облачност през август е близо 30 процента. Локализирани системи с ниско налягане насочват влагата в пролива, създавайки постоянно усложнение за този сегмент от пътя.

Timeanddate.com изчислява, че 88,9 милиона души живеят в рамките на пътя на пълното затъмнение, повече от три пъти повече от населението, попаднало под сянката на Луната по време на северноамериканското затъмнение през април 2024 г.

За повечето хора затъмнението настъпва около обяд. В Луксор пълното затъмнение настъпва в 13:02 ч. местно време, като Слънцето е на 82 градуса над хоризонта. В Джеда то започва в 13:22 ч. В Тарифа моментът настъпва по-рано, в 10:45 ч., като Слънцето е малко по-ниско на изток.

Извън централната лента, дълбоко частично затъмнение се разпространява в голяма част от Африка, Европа и Близкия изток. В Лисабон ще бъде заслепено 93 процента от слънчевия диск. В Мадрид ще достигне 86 процента. Париж ще получи 52 процента.