Румъния докладва на Съвета за сигурност на ООН за инциденти с руски дронове

Министърът на външните работи, Оана Цою, заяви, че Румъния е съобщила на Съвета за сигурност на ООН за инцидентите, свързани с руски дронове, които са влезли на територията на страната, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

„Имахме изказване в Съвета за сигурност на ООН – имаше разговор, организиран от Бахрейн за морската сигурност в началото на седмицата – и тогава също поискахме Румъния да се включи, за да може да сигнализира, дори и в Съвета за сигурност, за рисковете, които виждаме, и да осъди категорично, на дипломатическо равнище, решението, което Руската федерация взе - на първо място нападението в Украйна, убийството на цивилни и атаката срещу гражданска инфраструктура и, разбира се, липсата на отговорност, която доведе до нарушаването на въздушното пространство на Румъния, което е и съюзническо въздушно пространство", каза Цою пред телевизия "ТВР Инфо".

Тя припомни, че руският посланик в Букурещ е бил повикан в Министерството на външните работи, за да „уточни твърдия протест на Румъния" относно инцидентите с дронове, навлезли в националното пространство.

„Имаше няколко дрона, принадлежащи на Руската федерация, дронове, които Русия използва в незаконната война срещу Украйна, дори на нашата граница и, ето, за няколко мига те преминаха границата ни, достигнаха нашето въздушно пространство, а в последния случай те достигнаха и румънска територия, разбира се, в дворове на хора. По-сериозното е, че това бяха дронове с експлозиви. За първи път от началото на войната имаме този пряк риск, на който сме изложени, и затова, разбира се, дипломатическият отговор трябваше да бъде твърд. Посланикът беше повикан, той беше повикан на ниво директор на пространството, за да уточни твърдия протест на Румъния", уточни външният министър.

Секретарят по стратегически и глобални въпроси на Румъния Ана Тинка беше на посещение в централата на ООН по повод Прегледната конференция на Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Тя осъди „безотговорните действия на Русия, които чрез рискове за безопасността на корабоплаването и многократни нарушения на въздушното пространство на други държави сериозно застрашават регионалната сигурност".

„По време на дебата в Съвета за сигурност относно морската сигурност, румънският държавен секретар представи национално изявление, в което осъди безотговорните действия на Русия, които чрез рискове за безопасността на корабоплаването и многократни нарушения на въздушното пространство на други държави сериозно застрашават регионалната сигурност. В този контекст румънският представител информира за последния инцидент, при който дрон с експлозиви е паднал в двор в Румъния, и категорично осъди тези действия", съобщиха от Министерството на външните работи в петък.

На 25 април дрон, използван от Руската федерация срещу гражданска инфраструктура в Украйна, незаконно навлезе във въздушното пространство на Румъния и повреди двор и електрически стълб на улица в покрайнините на град Галац, без да избухне и без пострадали. Дронът, който е бил с експлозиви, е бил вдигнат от специалисти и взривен контролирано извън града. 515 души са били евакуирани от град Галац.

На 26 април Министерството на отбраната на Румъния е било информирано, че са открити части от дрон между селата Лункавиця и Въкарени в окръг Тулча. Пиротехниците от Румънската разузнавателна служба са открили експлозиви в тези части от дрон.

В събота два изтребителя F-16 от бойната служба на въздушната полиция излетяха от 86-а авиобаза във Фетещи, след като наземните радари засякоха кратко навлизане на дрон във въздушното пространство на страната в района на Чилия, съобщиха от Министерството на отбраната.