Росимущество обяви, че приблизително 805 компании са били национализирани от държавата чрез съдилищата.

Официалната оценка е почти двойно по-голяма от предишните независими оценки.

Впечатляващата цифра обяви ръководителят на Росимущество Вадим Яковенко на заседание на борда.

„По памет имаме приблизително 805 компании, които са прехвърлени на държавата", каза той.

Според Яковенко потокът от активи, конфискувани чрез съдилищата, продължава да расте, включително както корпоративни структури, така и недвижими имоти.

Властите възнамеряват активно да интегрират тези активи в икономиката и да ги продадат. Сред най-големите сделки Яковенко посочи продажбата на активи на Макфа (22,4 милиарда рубли), Кубан-Вино (19,9 милиарда рубли) и Башкирската содова компания (17,4 милиарда рубли).

Фокусът върху подобни продажби е свързан с целта за попълване на бюджета. Министърът на финансите Антон Силуанов заяви, че през 2025 г. бюджетът ще получи над 100 милиарда рубли от приватизация и над 500 милиарда рубли дивиденти.

Преди това Росимущество не беше разкрило броя на компаниите, прехвърлени на държавата. Според проучване на „Новая газета Европа" и експерта по борба с корупцията Иля Шуманов, през първите три години на войната властите са национализирали 411 компании с активи на стойност 2,6 трилиона рубли. Това е четири пъти повече от стойността на 12-те компании, прехвърлени на олигарси на търгове за заеми срещу акции през 1995 г.