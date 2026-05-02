Сръбският министър на финансите: Няма замразяване на европейски средства за нас

Министърът на европейската интеграция на Сърбия Неманя Старович заяви днес, че Европейската комисия официално е потвърдила, че няма никакво замразяване на финансови средства за Сърбия, но непрекъснато се следи изпълнението на критериите за изплащане. В интервю за сръбската обществена телевизия РТС той каза също, че до края на май се очаква приемането на закони въз основа на препоръките на Венецианската комисия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Той добави, че официалното съобщение на ЕК е важно, за да се разсеят многото „полуистини", които са се разпространявали в сръбското общество.

„ЕК ясно казва, че няма никакво блокиране на финансови средства, както се чуваше от много песимисти през последните дни, а че има непрекъсната оценка дали са изпълнени критериите за изплащане на финансовите средства, което се прави още от момента, в който Планът за растеж на ЕС за Западните Балкани беше създаден като механизъм", каза Старович.

Министърът обясни, че всички държави, които са част от Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, на всеки шест месеца подават искания за изплащане на финансови средства и че изплащането се одобрява въз основа на успешно изпълнени стъпки от програмата за реформи.

„След това ЕК проверява дали тези стъпки са изпълнени и оценява дали са изпълнени политическите критерии, които най-вече се отнасят до върховенството на закона, общата външна политика и политика на отбрана, степента на съгласуваност с нея и конкретно, в случая на Сърбия, Глава 35 – нашата ангажираност към диалога между Белград и Прищина, и след това одобрява изплащането на средствата", обясни Старович.

По думите му, за Сърбия досега са одобрени общо 168 милиона евро, което е значително повече в сравнение с всички други ползватели на финансови средства от Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

„Сърбия все още е шампион в сравнение с всички партньори от Западните Балкани по усвояване на финансови средства от Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, ако съберем средствата за предварително финансиране и първия транш на изплащане. Одобрени са 168 милиона евро общо, което е значително повече в сравнение с всички други, включително Черна гора, Албания, Северна Македония и особено Босна и Херцеговина, на която, за съжаление, досега не е одобрено изплащане на никакви средства", посочи Старович.

Той каза, че сега предстои искането за изплащане на втория транш, което Сърбия е подала през юли 2025 година.

„ЕК очаква от нас напълно да приложим препоръките на Венецианската комисия, свързани с пакет от съдебни закони. Работим усилено по тях, създадена е работна група и през месец май всички препоръки на Венецианската комисия ще бъдат напълно приложени", подчерта Старович, цитиран от БТА.

На въпрос дали препоръките на Венецианската комисия ще се обсъждат в сръбския парламент през втората половина на май, министърът каза, че Сърбия се е ангажирала с това и добави, че вярва, че държавата има достатъчно капацитет успешно да изпълни всички изисквания през май.