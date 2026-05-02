Иран екзекутира двама, обвинени в шпионаж към Израел

Иран екзекутира двама, обвинени в шпионаж в полза на Израел СНИМКА: Pixabay

Иранските власти са екзекутирали днес двама души за шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии, предава БТА.

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад.

Каримпур е бил обвинен, че е предал чувствителна информация на служител на Мосад, докато Бакарзаде е бил обвинен в „събиране на данни за правителствени и религиозни фигури и ключови обекти", включително в района иранския ядрен обект в Натанз.

