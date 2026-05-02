Конкурс за зареждаща дрямка се проведе в Южна Корея, където хората масово страдат от недоспиване

Стотици жители на Сеул се събраха в съботния следобед в парк край река Хан по покана на градската управа, за да спят, предава Ройтерс в репортаж от Южна Корея, съобщи БТА.

Общинската администрация на Сеул организира третото си ежегодно пролетно събитие, наречено „Конкурс за зареждаща дрямка", при обновени изисквания за допускане на потенциалните участници: да носят облекла, подходящи за „Спящата красавица" или принц, да дойдат уморени и с пълен стомах.

За метрополис, известен с 24-часовите си търговски центрове и конкурентната суматоха, изтощението на хората, дошли за събитието, бе осезаемо.

„Между подготовката за изпити и работата на непълно работно време, оцелявам с три или четири часа сън на нощ, като допълвам с дрямки на бюрото през деня", каза Парк Джун-сеок, който се появи облечен в червени копринени одежди на монарх от династията Чосон.

„Тук съм, за да покажа уменията си за дрямка и да демонстрирам точно как спи един крал", каза Парк, 20-годишен студент.

Наблизо 24-годишната Ю Ми-йон, учителка по английски, се открояваше в плюшен, прекалено голям костюм с мотив на коала.

„Винаги съм страдала от безсъние, трудно заспивам и се събуждам лесно", каза тя. „Коалите са известни с дълбокия си сън. Дойдох облечена така, надявайки се да заема малко от магията им."

Сега, в третата си поредна година, състезанието за сън подчертава хроничен проблем за южнокорейците.

Данните показват, че Южна Корея е една от най-преуморените и лишени от сън нации сред членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и, вследствие на това, хората там имат едни от най-малкото часове сън.

Когато часовникът удари три следобед и маските за очи се спуснаха из целия парк, организаторите обикаляха, за да измерят сърдечната честота на участниците и да се уверят, че показанията са стабилни – индикатор за дълбок, спокоен сън.

Победител в конкурса стана мъж на около 80 години.

Хуан Ду-сеонг, 37-годишен офис служител, се класира на второ място.

„Бях напълно изтощен, тъй като често работех нощни смени в допълнение към ежедневната си работа, а освен това шофирам много по работа. Затова, когато видях конкурса, бях решен да спя, за да се заредя напълно с енергия сред речния бриз, и съм много щастлив, че се класирах на второ място", споделя той пред Ройтерс.