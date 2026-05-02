"Ипсуич" се завърна във Висшата лига

ОАЕ обявиха нормализиране на авиотрафика

Самолет Снимка: Рixabay

Авиационните власти на Обединените арабски емерства (ОАЕ) съобщиха, че авиотрафикът в страната се е нормализирал, предаде Ройтерс, след като бяха отменени предпазните мерки, въведени на 28 февруари в началото на войната с Иран.

Решението е взето след цялостна оценка на оперативните условия и ситуацията около сигурността в координация със съответните институции, добави Генералната администрация за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция УАМ, пише БТА.

Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност, отбелязва агенцията.

Преди конфликта летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.

