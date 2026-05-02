Съветът за сигурност на ООН ще проведе дебат на 12 май за ситуацията в Босна и Херцеговина

Съветът за сигурност на ООН ще проведе на 12 май полугодишно обсъждане на ситуацията в Босна и Херцеговина, съобщи босненското издание „Кликс“.

Дебатът е насрочен за 10 часа сутринта местно време в Ню Йорк (17 ч. българско време), пише БТА.

Не е известно кой ще говори от името на Босна и Херцеговина, като досегашната практика беше това да е председателят на Президентството на Босна и Херцеговина. Към момента тази позиция се заема от Денис Бечирович.

Не е ясно дали върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит ще се изкаже, но неговият доклад така или иначе ще бъде прочетен.

Свой доклад за Босна и Херцеговина е приело и правителството на едната от двете полуавтономни части на държавата - Република Сръбска, но не е ясно дали ще бъде прочетен и от кога, ако бъде представен пред членовете на Съвета за сигурност на ООН.

Предишната дискусия, проведена на 31 октомври миналата година, беше белязана от различни мнения на участниците, както и от значителна промяна в тона на представителката на САЩ в ООН, отбелязва „Кликс“.

Тогава заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Дороти Ший подчерта, че „Америка вече не се занимава с изграждане на държави“.

„Сега е време за местни решения, които се създават от местните участници и които представляват трите основни народа. Последните ни действия отразяват нашата политика“, каза Ший.

Нейните коментари бяха във връзка с премахването на американските санкции срещу бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, неговото семейство и сътрудници, което се случи само два дни преди заседанието.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.