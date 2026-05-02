ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КТ „Подкрепа": Причина за скока в цените е безвлас...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22774617 www.24chasa.bg

Зеленски: Забелязахме необичайна активност на границата ни с Беларус

1840
Президентът на Украйна Володимир Зеленски Снимка: Снимка: Архив

Украйна е забелязала "необичайна активност" по границата си с Беларус, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е казал това, след като наскоро призова съседната страна да не се въвлича още повече във войната, водена от Русия срещу Украйна, съобщи БТА.

"Вчера имаше доста необичайна активност по граница между Украйна и Беларус - от беларуската страна", заяви украинският президент във всекидневното си видеообръщение към нацията. 

"Следим ситуацията отблизо, държим всичко под контрол и ще реагираме, ако се наложи", уточни той, без да предостави повече подробности. 

Военновъздушните сили на Украйна и Държавната гранична служба засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар. 

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)