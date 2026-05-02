Зеленски: Забелязахме необичайна активност на границата ни с Беларус

Украйна е забелязала "необичайна активност" по границата си с Беларус, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е казал това, след като наскоро призова съседната страна да не се въвлича още повече във войната, водена от Русия срещу Украйна, съобщи БТА.

"Вчера имаше доста необичайна активност по граница между Украйна и Беларус - от беларуската страна", заяви украинският президент във всекидневното си видеообръщение към нацията.

"Следим ситуацията отблизо, държим всичко под контрол и ще реагираме, ако се наложи", уточни той, без да предостави повече подробности.

Военновъздушните сили на Украйна и Държавната гранична служба засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар.