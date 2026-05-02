Ердоган: Новата визия на Турция е насърчаване на раждаемостта

Силните и здрави семейства са гаранция за щастливо и проспериращо бъдеще на нашата нация и най-безопасното убежище, където да се укрием пред лицето на зачестилите атаки, заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган при представянето на новата визия на Турция под надслов „Десетилетие на семейството и населението 2026 – 2035“, съобщи БТА.

Програмата бе представена официално в конгресния център „Халич“ на специална церемония, в която участваха членове на правителството, начело с министъра на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ, общественици, неправителствени организации, семейства от цялата страна и журналисти.

В словото, излъчено на живо по държавната телевизия ТРТ Хабер, турският президент подчерта тревожната тенденция за намаляване на населението на страната, като призова всяко семейство да има по три деца.

„Призивите ни за три деца във всяко семейство се оказаха оправдани. Възрастта за сключване на брак се покачва, процентът на разводите се увеличава и в резултат на това, за съжаление, коефициентът на плодовитост намалява. Честно казано, числата са тревожни за всички нас. Например, от 2017 г. насам коефициентът на плодовитост е паднал под 2,1 – нивото, необходимо за заместване на населението“, каза той.

В тази връзка Ердоган подчерта голямата роля на семейството, като заяви, че „всички ние сме деца на майка и баща. Всички ние дължим съществуването си на семействата си".

"Да бъдеш дете и да бъдеш родител се дължи на семейството. Семейството е едновременно най-сигурният покрив и първото училище за човека. Състраданието, нежността и емпатията се учат за първи път в семейството. Първият адрес на любовта към родината и нацията е семейството. Личността се формира в семейството и се развива под този покрив. Семейството е и това, което осигурява оцеляването на човешката раса. Когато семейството е силно, отделните хора са силни и следователно обществото е силно“, каза той.

Турският държавен глава обяви, че „следващите 10 години ще бъдат посветени на укрепването на турските семейства, съпроводени с мерки за увеличаване на раждаемостта и подмладяване на населението“.

„Ще работим по направление на научните изследвания, институционалния капацитет, законодателството, комуникацията и дипломацията“, каза той.

По думите му последната седмица на месец май в Турция ще се отбелязва в цялата страна като „Национална седмица на семейството“, което ще спомогне за повишаване на социалната осведоменост.

„Нашите публични институции и организации ще разработят стратегически планове, бюджети и цели за изпълнение, в които ще дадат приоритет на семействата и населението“, допълни Ердоган.

За насърчаване на раждаемостта и за ограничаване на спада на плодовитостта турското правителство наскоро увеличи срока на майчинството от 16 на 24 седмици (8 седмици преди раждането и 16 седмици след него) за заетите в държавния и обществения сектор.

Предстоящата 2025 година бе обявена за Година на турското семейство.