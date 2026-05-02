Колко са американските военни, базирани в Европа?

САЩ ще изтеглят 5000 военни от съюзника си в НАТО Германия, обяви вчера Пентагонът след станал публичен спор между американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц около войната в Иран, пише Ройтерс.

Това е най-категоричното изказване до момента от страна на американското правителство за намаляването на военното присъствие на страната в Европа след месеци на оплаквания от страна на Вашингтон, че регионът не прави достатъчно в подкрепа на американците в Иран и не полага достатъчни грижи за собствената си сигурност, предаде БТА.

Ето някои ключови детайли за американското военно присъствие в Европа.

Колко са американските военни в Европа?

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа, показват данни от Центъра за данни за човешки ресурси (ЦДЧР) на Министерството на отбраната на САЩ. Това не включва ротационните сили, изпратени на мисии и учения.

Към март 2024 г. американските военни са разпръснати в над 31 постоянни бази, както и в 19 допълнителни военни обекти, до които Министерството на отбраната има достъп, както показва доклад на американския Конгрес.

От какво се състоят американските сили в Европа?

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) ръководи военните операции на САЩ в Европа, като работи със съюзниците от НАТО чрез шест компонентни командвания, представляващи Сухопътните сили, ВМС, ВМФ, Морската пехота, Силите за специални операции и новосъздадените Космически сили.

Тези компоненти имат щабове в Германия и Италия и се фокусират върху реагирането при извънредни ситуации и върху сътрудничеството в сферата на сигурността в Европа и Африка.

Къде в Европа са разположени тези сили?

Американските военни са разположени в повече от десет европейски държави. Германия, Италия и Великобритания имат най-голямото присъствие на военни. Ройтерс представя списък с някои от най-големите контингенти.

Германия. Най-голямата американска база в Европа е военновъздушната база близо до германския град Рамщайн, където войските са разположени от 1952 г. Гарнизонът на американската армия „Бавария“ в южната част на Германия, със седалище в Графенвьор, е основен център за обучение на сили в Европа. Според данни ЦДЧР към декември 2025 г. в Германия са разположени 36 436 военнослужещи на активна служба, разделени в пет гарнизона.

Италия. Американски военен персонал е разположен в Италия от края на Втората световна война и се състои от дивизии на сухопътните сили, ВМС и ВВС. Данните на ЦДЧР показват, че към края на миналата година в Италия са разположени 12 662 войници на активна служба в бази във Виченца, Авиано, Неапол и Сицилия.

Великобритания. Към декември м.г. американските сили в страната са се състояли от 10 156 военнослужещи, разположени в три бази, приютяващи предимно служещи във ВВС.

Испания. В страната, близо до Гибралтарския проток, са разположени бази на ВМС и ВВС на САЩ. Данните на ЦДЧР показват, че към декември м. г. 3814 души са били постоянно командировани в Испания.

Полша. Страната е домакин на 369 постоянно разположени военни на активна служба, както и на около 10 000 души персонал от ротационни сили, финансирани чрез Европейската инициатива за възпиране. Военните са разположени в четири бази с временен достъп на САЩ.

Румъния. Подобно на Полша и други страни от бившия соцлагер, Румъния е домакин на ротационно присъствие на американски сили в допълнение към 153 постоянно назначени военнослужещи. Базите, до които САЩ имат достъп, включват „Михаил Когълничану“, както и тези при Къмпия Турзий и Девеселу.

Унгария. САЩ провеждат ротационни разполагания и учения в Унгария. През декември ЦДЧР съобщи, че страната е домакин на 77 постоянно назначени военнослужещи, разположени в Кечкемет и военно летище „Папа“.