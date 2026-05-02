Гръцки фермери протестираха днес край Солун с 35 трактора

Гръцки фермери на протест. Снимка: Архив

Гръцки фермери организираха днес протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около 35 трактора, предаде АНА-МПА.

След това протестиращите се преместиха към магистралата Патра-Атина-Солун-Евзони (ПАТЕ), където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението, пише БТА.

Земеделците казаха, че протестират заради увеличаващите се разходи за производство, като посочиха, че цената на торовете е нараснала от около 600 евро на тон до около 1000 евро, а дизелът е поскъпнал от около 1,5 евро до 2 евро за литър.

Протестът приключи малко след 13:30 часа.

Участниците предупредиха, че ще засилят действията си, ако правителството не обърне внимание на исканията им.

 

