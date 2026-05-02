Полският премиер приветства членството в ЕС като исторически момент, донесъл благоденствие и сигурност

Премиерът на Полша Доналд Туск бе сред представителите на властите, отбелязали вчера 22-рата годишнина от присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС), определяйки решението от 2004 г. като исторически ключов момент, осигурил благоденствие и сигурност, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Още тогава знаехме, че това е добро решение. 22 години гордост!", написа Туск в публикация във Фейсбук, съдържаща видеозапис на празненствата на площада пред Кралския замък в столицата Варшава, пише БТА.

Годишнината беше отбелязана и от Министерството на външните работи (МВнР) на Република Полша, което публикува данни, подчертаващи икономическия растеж на страната след присъединяването ѝ към блока. Според МВнР полската икономика е нараснала през този период повече от два пъти, като кумулативният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) е достигнал близо 130% - най-високия в ЕС.

"Нашият БВП на глава от населението е с 42% по-висок, отколкото би бил извън ЕС", се казва в изявлението. Министерството отбеляза, че полската икономика е надхвърлила 1 трилион щатски долара и се очаква страната да участва в срещата на върха на Г-20 през декември.

Присъединяването към Европейския съюз отвори Полша за света, като позволи на нейните фирми да намалят изоставането от най-развитите западни икономики, написа в Екс министърът на финансите и икономиката Анджей Домански.

Министерството на вътрешните работи и администрацията посочи еволюцията на Граничната охрана от проверка на паспорти през 2004 г. до близо 17 000 души, защитаващи източния фланг на ЕС.

Въпреки празненствата годишнината подчерта дълбоките вътрешни разделения в Полша, отбелязва ПАП. Яцек Сасин, депутат от опозиционната, социално консервативна партия "Право и справедливост", отправи остро предупреждение против федерализацията на блока. Той публикав в Екс графика с надпис: "ДА на Съюз на суверенни държави. НЕ на Четвърти райх". Сасин обвини настоящите лидери на ЕС, че налагат "идеологически експерименти" и "потиснически регулации" като (Системата за търговия с емисии, известна на английски като ETS).

Междувременно дясноцентристката партия "Полша 2050", която е част от управляващата либерална прозападна коалиция, призова за размразяване на своя законопроект "против Полекзит". Ако бъде приет, този закон би изисквал национален референдум за одобряване на всяко бъдещо излизане от блока, което би попречило на политици да вземат подобно фундаментално решение с обикновено парламентарно мнозинство.

Последните проучвания на общественото мнение обаче показват, че подкрепата на поляците за ЕС остава устойчива. Анкета, проведена през март от Института за социални и пазарни изследвания за частния телевизионен оператор "Полсат Нюз", установи, че 72,8% от гражданите на страната са против излизане от съюза, каквото подкрепят 22,9% от техните сънародници. Над 56% от анкетираните смятат, че Полша е спечелила повече, отколкото е загубила, от 2004 г.