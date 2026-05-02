Ирански генерал: Възможно е подновяване на войната със САЩ

Висш ирански военен представител заяви, че подновяването на конфликта със САЩ е възможно, след като Доналд Тръмп отхвърли последното предложение за мир от Техеран.

„Фактите показват, че Съединените щати не спазват никакви обещания или споразумения", казва бригаден генерал Мохамад Джафар Асади. Той е говорител на иранското военно командване в свое изявление.

„За врага са планирани изненадващи мерки, надхвърлящи въображението им", допълва Асади, цитиран от Си Ен Ен.

Междувременно официалните ирански медии отново потвърдиха безкомпромисната си позиция по отношение на корабоплаването през Ормузкия пролив.

„С доминирането и контрола си над близо 2000 километра от иранското крайбрежие в Персийския залив и Ормузкия пролив, Военноморските сили на Ислямският революционен гвардейски корпус (ИРГК) ще превърнат тази водна зона в източник на прехрана и сила за скъпия ирански народ и в източник на сигурност и просперитет за региона", съобщи в събота информационната агенция „Тасним".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изисквал възстановяване на свободата на корабоплаването през Ормузкия пролив, откакто обяви примирие в началото на миналия месец. Иранските власти обаче отговориха, че проливът ще остане под контрола на Иран.